Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diesel abgezapft

Gronau (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 06.00 Uhr circa 250 Liter Diesel aus einem Lkw-Tank abgezapft. Die Sattelzugmaschine der der Marke Volvo stand am "Alten Postweg" in Gronau. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

