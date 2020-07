Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zu "Autobrand greift auf Wohnhaus über"

10.000 Euro Belohnung ausgelobt

Bocholt (ots)

Wie bereits berichtet, brannten in der Nacht zum Dienstag, dem 23.06.2020, auf dem Van-Gemmeren-Weg in Bocholt-Lowick zwei Autos aus. Durch den Brand wurde auch das Wohnhaus beschädigt.

Es wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Für Hinweise, die zur Überführung des Täters oder der Täter führen, wurde eine Belohnung in einer Höhe von 10.000 Euro ausgelobt (s. angehängtes Plakat). Das Plakat wird in den nächsten Tagen durch Polizeibeamte in Bocholt aufgehängt und ausgelegt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 (02861-9000) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nachfolgend der Link zur Pressemeldung vom 23.06.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4631835

