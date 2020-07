Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unfall im Kreisverkehr

Mercedesfahrer fährt weiter

Raesfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit ca. 1.000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag im Kreisverkehr "Dorstener Straße/Borkener Straße". Ein 59 Jahre alter Sattelzugfahrer war aus Richtung Dorsten kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Wegen eines schnell herannahenden Pkws (schwarzer SUV - Mercedes GLK), so der Lkw-Fahrer, sei er nach rechts ausgewichen und mit dem Auflieger gegen ein Verkehrszeichen geraten. Der Mercedesfahrer (männlich, ca. 40 - 50 Jahre alt, blond) habe seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

