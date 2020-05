Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Entenküken befreit - glückliche Familienzusammenführung

Ratzeburg (ots)

13. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 12.05.2020 - Bad Oldesloe

Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe befreiten am Dienstagnachmittag ein Entenküken. Passanten hatten sich zuvor bei der dortigen Dienststelle gemeldet und von einem Entenküken in misslicher Lage berichtet. Eine Entenfamilie überquerte den Kreuzungsbereich Berliner Ring / Lübecker Straße. Unbemerkt fiel dabei ein Küken in einen Gully, während die Familie ihren Weg fortsetzte.

Die Polizei war dann Freund und Helfer. Das Küken wurde unverletzt aus dem Gully befreit und konnte nach kurzer Suche wieder zu seiner Entenfamilie zurückkehren

