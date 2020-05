Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

12. Mai 2020 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 12. Mai 2020 - Wentorf bei Hamburg

Am 12. Mai 2020, gegen 01:35 Uhr versuchten Täter in Wentorf bei Hamburg, in der Straße Alter Frachtweg, in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Der 56-jährige Hauseigentümer war wach und befand sich zur dieser Zeit im Badezimmer. Als er verdächtige Geräusche wahrnahm und aus dem Fenster schaute, sah er zwei Täter, wie diese sich am Kellerfenster zu schaffen machten. In das Gebäudeinnere sind die Personen nicht gelangt.

Als die Täter den Hauseigentümer sahen, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 18 bis 19 Jahre alt - männlich - ca. 1,75 bis 1,80 m groß - dunkel gekleidet - Kapuze tief ins Gesicht gezogen

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Diensthundes, verliefen erfolglos.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Alter Frachtweg und der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweise bitte unter der Telefonnummer: 040 / 7277070.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

