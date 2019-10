Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Dachstuhls in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (AKo) - Brand eines Dachstuhls in Werther:

Am Montag, 14.10.2019, gegen 08:30 Uhr, brannte der Dachstuhl eines derzeit nicht im Betrieb befindlichen Hotels mit Restaurant in Werther, Alte Bielefelder Straße. Von den eingesetzten Feuerwehren sind umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet worden. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand ein Feuer in einem Büroraum des Dachgeschosses. Das Hotel wurde zum Zeitpunkt des Brandes wegen Umbaus nicht betrieben. Personen wurden nicht verletzt. An dem Gebäude entstand Sachschaden.

