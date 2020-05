Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zusammenstoß beim Abbiegen

Ratzeburg (ots)

12. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 11. Mai 2020 - Oststeinbek

Am 11.05.2020, gegen 19:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Oststeinbek, an der Einmündung Möllner Landstraße/Stormarnstraße, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Ein 62 Jahre alter Mann aus Oststeinbek befuhr mit seinem Mercedes Benz, C180, die Stormarnstraße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Möllner Landstraße wollte der 62-Jährige nach links abbiegen.

Eine 59 Jahre alte Frau, ebenfalls aus Oststeinbek, befuhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg der Möllner Landstraße in Richtung Glinde.

Die Ampel an der Einmündung war aufgrund einer Störung außer Betrieb.

Als der 62 Jahre alte Mann nach links abbog, überquerte die 59 Jahre alte Frau fahrend mit ihrem Fahrrad die dortige Fußgängerfurt der Möllner Landstraße vor dem Einmündungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei.

Die 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht und musste stationär aufgenommen werden.

Am Fahrrad wird der Gesamtsachschaden auf ca. 100 Euro geschätzt. Am Pkw waren keine Schäden zu finden.

