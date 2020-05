Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Baucontainer aufgebrochen

Ratzeburg (ots)

11. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 07. bis 08. Mai 2020 - Schwarzenbek

In dem Zeitraum vom 07. Mai, 16:20 Uhr, bis zum 08. Mai 2020, 06:50 Uhr, kam es in Schwarzenbek, in der Straße Am Großen Schmiedekamp, zu einem Einbruch in einen Baucontainer.

Nach dem derzeitigen Ermittlungstand brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer ein und entwendeten ein Stromgenerator. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Wert der erlangten Beute wird auf 250 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schwarzenbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind zum o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Am Großen Schmiedekamp und der näheren Umgebung aufgefallen?

Hinweis bitte unter der Telefonnummer 04151 / 88940.

