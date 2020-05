Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Taxi

Ratzeburg (ots)

11. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 10. Mai 2020 - Glinde

Am 10. Mai 2020, in der Zeit von 17:00 bis 18:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Taxi in Glinde, dass der 54 Jahre alte Taxifahrer in der Poststraße abgestellt hatte.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen unbekannte Täter bei einem VW-Touran, dass als Taxi genutzt wird, eine Scheibe ein und gelangte so in den Innenbereich. Das Fahrzeuginnere wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Durch den Einbruch ist ein Gesamtsachschaden von insgesamt ca. 500 Euro entstanden. Zu der erlangten Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen in der Poststraße oder der näheren Umgebung aufgefallen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 040 / 7277070.

