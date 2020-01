Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schiltach B 462 wegen Felsabgang gesperrt 31.01.2020

Schiltach (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 03.30 Uhr fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der B 462 von Schramberg in Richtung Schiltach, als sie mehrere Felsbrocken auf der Fahrbahn bemerkte. Sie versuchte den Brocken auszuweichen, was ihr jedoch nicht gelang. Beim Überfahren einiger Felsbrocken wurde ihr Citroen in Höhe von rund 5.000 Euro beschädigt und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde die Autofahrerin nicht. Bei der Überprüfung durch die Feuerwehr und die Polizei wurden mehrere auf der Fahrbahn liegende größere Felsbrocken festgestellt, die sich aus einer steilen Felswand neben der Fahrbahn gelöst hatten. Da weitere Felsabgänge nicht ausgeschlossen werden können, richtete die Straßenmeisterei eine Vollsperrung für die Bundesstraße zwischen Schiltach und Schramberg ein. Im Verlauf des Vormittags wird der Felsen begutachtet, so dass die Vollsperrung vermutlich den ganzen Vormittag bestehen bleibt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell