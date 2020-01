Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

BAB A81) Ungesicherten Kleinkind in einem Pkw auf der Autobahn (29.01.2020)

Dietingen (ots)

Die Besatzung eines Streifenwagens des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil wurde am Mittwochvormittag gegen 09.45 Uhr auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil auf den 29-jährigen Lenker eines Skoda und seine auf der Rücksitzbank des Pkw mitfahrenden Ehefrau aufmerksam. Die Eheleute ließen ihr Kleinkind während der Fahrt auf der Bundesautobahn in Fahrtrichtung Singen ungesichert mitfahren. Nachdem die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes den Lenker des Skoda zur Ausfahrt an der Autobahnraststätte Neckarblick aufforderten und dort eine Kontrolle durchführten, zeigten sich die Eltern eher uneinsichtig. Gegen den 29-jährigen Vater des Kindes wurde als verantwortlicher Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

