Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Kalefeld, Hagenpfuhl, Zeit: So., 01.Dez.2019, 18:30 Uhr --Mo. 02.Dez. 2019, 07:00 Uhr. Hergang: Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Straße Hagenpfuhl einen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten VW-Golf, blau, und der Unfallverursacher entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei dem VW Golf wurde der linke Außenspiegel beschädigt und der Fahrzeughalterin entstand ein geschätzter Sachschaden von 50.-Euro. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden Tel. 05382-919200.

