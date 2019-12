Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfälle mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 29.11.19, zwischen 09.00 und 17.30 Uhr, wurde ein schwarzer BMW, der auf einem Parkplatz in der Mauerstraße in Uslar abgestellt war, vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Zwischen 16.00 und 16.10 Uhr am 29.11.19 wurde ein grauer Audi PKW, der auf dem Parkplatz des Nahkauf-Marktes in Bodenfelde abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Hier entstand Sachschaden von ca. 500 EUR. In beiden Fällen entfernten sich die verantwortlichen Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

