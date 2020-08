Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kollision zwischen Radfahrer und Fußgänger- Radfahrer leicht verletzt

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Donnerstagmorgen (14.8.) zu einem Unfall Unter den Linden zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Gegen 07.00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Herforder mit seinem Mountainbike den Radweg im Bereich Unter den Linden in Richtung Deichtorwall. Zur gleichen Zeit befand sich ein 16-jähriger Fußgänger aus Preußisch Oldendorf auf dem rechtsseitig neben dem Radweg befindlichen Schotterweg für Fußgänger in gleiche Richtung. Als der 60-Jährige am Fußgänger vorbeifahren wollte, macht der Fußgänger, der augenscheinlich durch ein Mobiltelefon abgelenkt war, plötzlich einen Schritt in Richtung Radweg, so dass es zu einer Kollision zwischen beiden Beteiligten kam. Der Radfahrer stürzte von seinem Fahrrad zu Boden und verletzte sich leicht an Schulter und Armen. Für eine medizinische Versorgung wurde er mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Mountainbike entstand leichter Sachschaden.

