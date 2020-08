Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrer kollidiert mit Fußgängerin - Unfallverursacher flüchtet

Herford (ots)

(jd) Nachdem er zunächst mit seinem Roller gegen eine Bordsteinkante fuhr, touchierte ein Rollerfahrer am Samstag (15.8.) in Herford eine Fußgängerin und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die 34-jährige Herforderin war gegen 21.00 Uhr auf dem Gehweg an der Kastanienallee in Richtung Ulmenstraße unterwegs, als der bisher unbekannte Rollerfahrer mit ihr zusammenstieß. Die Frau erlitt leichte Verletzungen an der linken Wade. Der Rollerfahrer kam aus Richtung Salzufler Straße und stürzte nach dem Zusammenstoß mit der Frau. Der ca. 20-jährige Mann zog sich sichtbare Verletzungen am Schienenbein zu, setzte sich wieder auf sein Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Mann hat eine schmale Statur und trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine schwarze kurze Hose, ein gelbes T-Shirt und einen schwarzen Helm. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell