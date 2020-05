Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher mit unterschiedlicher Größe brechen in Bar am Holländischen Platz ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Zwei unterschiedlich große Einbrecher sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Bar am Holländischen Platz in Kassel eingebrochen. Während der Größere von beiden, er soll etwa zwei Meter groß gewesen sein, vor dem Gebäude Schmiere stand, war der Kleinere in die Bar eingestiegen und hatte Bargeld sowie eine unbestimmte Menge an Spirituosen gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter. Die von einem Zeugen alarmierten Polizeistreifen hatten sofort die Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern aufgenommen, ihrer aber nicht mehr habhaft werden können. Nun suchen die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, denen das Duo möglicherweise vor oder nach dem Einbruch aufgefallen ist und die weitere Hinweise auf die Täter geben können.

Der Zeuge hatte die Polizei gegen 1:30 Uhr in der Nacht alarmiert. Wie die wenige Minuten später am Tatort eintreffenden Streifen feststellten, hatten die Täter die Glastür der Bar mit einem Stein eingeschlagen, wodurch der Kleinere schließlich in die Räumlichkeiten gelangte. Der Größere stand währenddessen in einiger Entfernung Schmiere. Offenbar wegen des vorbeigehenden Zeugen ergriffen die Einbrecher schließlich die Flucht.

Den kleineren Täter konnte der Zeuge später gegenüber der Polizei näher beschreiben: Er soll ca. 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, schwarze Haare und einen Vollbart gehabt sowie eine Maskierung und Handschuhe getragen haben.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

