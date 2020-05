Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter Rollerfahrer ohne Führerschein wegen fehlender Kennzeichen gestoppt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Weil er ohne Kennzeichen am Roller unterwegs war, fiel ein mutmaßlich drogenberauschter 20-Jähriger in der Nacht zum heutigen Mittwoch einer Polizeistreife im Stadtteil Bettenhausen auf. Die Beamten des Reviers Ost waren gegen 2.30 Uhr auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden, als dieser ohne Kennzeichen am Zweirad vom Fasanenweg in die Heiligenröder Straße abbog. Als sie den jungen Mann anhielten, mussten sie feststellen, dass er allem Anschein nach unter Drogeneinfluss steht und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch die Herkunft des nicht zugelassenen Kleinkraftrades vermochte der Angehaltene nicht glaubhaft zu erklären. Aus diesem Grund stellten die Beamten das Zweirad sicher und leiteten ein Verfahren gegen den 20-Jährigen aus Kassel wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zudem musste er eine Blutentnahme sowie die vorsorgliche Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels über sich ergehen lassen und sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten.

