Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunken Passanten angepöbelt und im Drogenrausch Autos angehalten: Abend endet für zwei Männer im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel:

Für zwei Männer im Alter von 40 und 23 Jahren endete der gestrige Dienstagabend unabhängig voneinander in den Gewahrsamszellen des Kasseler Polizeipräsidiums. Während der alkoholisierte 40-Jährige am Hauptbahnhof Passanten sowie Fahrgäste lauthals anpöbelte und belästigte, lief der unter Drogeneinfluss stehende 23-Jährige am Stern auf der Straße umher und hielt fahrende Autos an.

Mehrere Passanten und Fahrgäste hatten gegen 18:30 Uhr die Polizei wegen des pöbelnden Mannes am Hauptbahnhof gerufen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streife des Reviers Mitte gelobte der 40-Jährige aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg zunächst glaubhaft Besserung. Weil er nur wenige Minuten später erneut Passanten belästigte, rief der Mann zum zweiten Mal die Polizei auf den Plan und zeigte sich nun auch noch aggressiv. Die Polizeibeamten brachten den 40-Jährigen, der einem Atemalkoholtest nach knapp 3 Promille intus hatte, schließlich zur Übernachtung in das Gewahrsam.

Nur eine Stunde später kam es zum Einsatz der Polizisten am Stern. Verkehrsteilnehmer hatten besorgt über den Notruf 110 mitgeteilt, dass der Mann auf der Straße herumläuft und es zu gefährlichen Situationen kommt. Die hinzugerufenen Beamten des Innenstadtreviers holten den verwirrten 23-Jährigen, der offenbar im Drogenrausch unterwegs war, schließlich von der Straße und brachten ihn zur "Ausnüchterung" in die Gewahrsamszelle. Eine Durchsuchung seiner Taschen förderte darüber hinaus nicht nur eine kleine Menge Amphetamine und Marihuana zutage. Die Polizisten fanden bei dem 23-Jährigen auch noch einen falschen 200 Euro Schein und stellten ihn sicher. Der Mann aus Nieste muss sich daher nun neben dem Besitz von Betäubungsmitteln auch wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten.

