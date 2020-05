Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempokontrollen an Schulen und Seniorenresidenz: Über 11 Prozent zu schnell, aber keine Raser unterwegs

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel: Mitarbeiter des Radarkommandos der Kasseler Polizei sowie der Stadt Vellmar führten am gestrigen Montag und am heutigen Dienstag Geschwindigkeitsmessungen zum Schutz "schwächerer Verkehrsteilnehmer" im Bereich von Schulen und einer Seniorenresidenz durch. Insgesamt 1.686 Fahrzeuge fuhren an beiden Tagen durch die verschiedenen Messstellen in Stadt und Landkreis Kassel. 188 Fahrer hielten sich nicht an die dort jeweils geltenden 30 km/h und müssen nun mit Verwarn- oder Bußgeldern rechnen. Damit liegt die Überschreitungsrate von rund 11,2 Prozent über dem Durchschnitt bei vergleichbaren Messungen.

Die Bediensteten von Stadt Vellmar und Polizei hatten die Messungen am Montag und Dienstag jeweils zwischen 7 und 13 Uhr durchgeführt. Im Bereich der Ahnatalschule in Vellmar wurden bei 800 Fahrzeugen 89 Überschreitungen, fünf davon im Bußgeldbereich wegen mehr als 16 km/h, festgestellt. An der Erich-Kästner-Schule in Baunatal und der Waldorfschule in Kassel stellten die Mitarbeiter des Radarkommandos erfreulicherweise nur kleinere Tempoverstöße bei 30 von 356 und 16 von 121 Fahrern fest. Höchstwert waren 48 km/h in Baunatal. Auch in Höhe einer Seniorenresidenz im Franzgraben und Kassel fuhren die Verkehrsteilnehmer überwiegend mit moderaten Geschwindigkeiten. Bei 409 gemessenen Fahrzeugen blitzte es insgesamt 53-mal. Nur einen der Fahrer erwartet nun jedoch ein Bußgeld von 80 Euro sowie ein Punkt. Er war mit 53 km/h bei erlaubten 30 gemessen worden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell