Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher hebelt Fenster auf: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel):

Ein in der Nacht zum vergangenen Montag stattgefundener Wohnungseinbruch im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen beschäftigt derzeit die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Ein bislang unbekannter Täter hatte versucht, die Haustür aufzuhebeln. Da dieses Vorhaben misslang, hebelte er den Holzrahmen des neben der Haustür befindlichen Fensters auf. Der unbekannte Täter war anschließend in die Wohnung eingestiegen. Er flüchtete nach dem versuchten Einbruch ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro beziffert. Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Straße "Lönsweg", in der Zeit zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Montag, 08:30 Uhr ereignet.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Täterhinweise geben können. Wer den Ermittlern Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

