Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einer städtischen Unterkunft

Gütersloh (ots)

Gütersloh -(AG) - Am Montagabend (23.12.) gegen 23.38 Uhr kam es in einer städtischen Unterkunft an der Holzheide zu einem Brand. Die Leitstelle der Kreisfeuerwehr wurde über den Brand alarmiert und entsandte die Löschzüge der Berufsfeuerwehr Gütersloh, der freiwilligen Feuerwehr Gütersloh und freiwilligen Feuerwehr Isselhorst. Ein Zimmer der Unterkunft brannte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in voller Ausdehnung. Von den fünf Bewohnern der betroffenen Unterkunft wurde niemand verletzt. Vier Bewohner hatten ihre Zimmer selbstständig verlassen und ein Bewohner wurde durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus seinem Zimmer gerettet. Das Feuer war gegen 00.40 Uhr gelöscht. Die Bewohner wurden anschließend durch das Ordnungsamt Gütersloh in einer anderen Unterkunft untergebracht, da die städtische Unterkunft nicht weiter bewohnbar war. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Brandursache ist bislang unbekannt; die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf ca. siebzigtausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell