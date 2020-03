Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geldwechseltrick: 83-Jährige erstattet Anzeige

Mönchengladbach (ots)

Als Opfer eines Trickdiebstahls hat eine 83-jährige Frau Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Frau berichtete, ein unbekannter Mann habe sie am Freitag, 6. März, gegen 10.15 Uhr in Rheindahlen an der Suitbertgasse angesprochen und darum gebeten, zwei Euro gewechselt zu bekommen. Nachdem sie ihr Portemonnaie herausgeholt und schon einen Euro herausgenommen habe, verwies der Mann laut Schilderung der Frau auf weitere Münzen und fuchtelte mit den Fingern vor der Geldbörse herum. Danach sei er in Richtung Rheindahlener Markt verschwunden. Später habe sie festgestellt, dass mehrere Geldscheine fehlen würden.

Den unbekannten Mann beschrieb die Frau so: etwa 55 bis 60 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, ungepflegtes Erscheinungsbild; er habe gebrochen deutsch gesprochen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

