POL-MG: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Ein Wohnungseinbruch in Gladbach ist der Polizei angezeigt worden. Tatort war demnach am Freitag, 6. März, ein Mehrfamilienhaus an der Waldhausener Straße.

Unbekannte Täter waren nach ersten Erkenntnissen zwischen 18.30 und 21.45 Uhr auf unbekannte Art und Weise in das Haus gelangt und hatten mit körperlicher Gewalt die Wohnungstür geöffnet. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161/290. (ds)

