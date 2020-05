Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg, Gemarkung Diemelsee: Nachtrag zum tödlichen Verkehrsunfall vom 04.05.2020, gegen 20:00 Uhr

Kassel (ots)

Bitte beachten Sie auch unsere Erst- und Folgemeldungen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4587802 vom 05.05.2020

Am heutigen Mittwochnachmittag, 06.05.2020, gegen 17:00 Uhr, wurde durch das Klinikum Kassel mitgeteilt, dass nun auch die 18-jährige Mitfahrerin aus Willingen, die in dem verunfallten Fahrzeug saß, an den Unfallfolgen verstorben ist.

In der Ursprungsmeldung wurde zunächst berichtet, dass es sich bei der schwer verletzten Person um eine 17-jährige Jugendliche aus Willingen handelt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

