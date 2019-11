Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.11.2019

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt in Jerstedt

Am Mittwoch, 06.11.2019, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Goslar einen E-Roller-Fahrer in der Straße Auf dem Berge. Hierbei mussten sie feststellen, dass der 33-jährige Goslarer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr gestern in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 12:40 Uhr die Ohlhofbreite in Richtung B82 und streifte einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw Nissan. Hierdurch wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell