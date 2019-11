Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 06.11.2019

Goslar (ots)

Diebstahl eines Fahrradanhängers

Bereits am Sonntag, 03.11.2019, gegen 11.30 Uhr, stellte eine 42-jähriger Mann seinen Fahrradanhänger in der Linnenstraße in Seesen vor dem Rad- und Angelsportgeschäft neben einem dortigen Altpapiercontainer ab. Als der Geschädigte gegen 12.00 Uhr wieder am Abstellort seines Fahrrades erschien, musste er feststellen, dass sein Anhänger nicht mehr vor Ort war. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

