Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht nach Diebstahl - Marktleiter stellt Verdächtigen

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (14.8.) konnte der Marktleiter eines Herforder Supermarktes einen Diebstahl verhindern. Nachdem eine Mitarbeiterin gegen 10.00 Uhr bemerkte, wie ein 21-jähriger Mann Tabakwaren aus der Auslage nahm und den Markt verlassen wollte, informierte sie umgehend den Marktleiter. Dieser verfolgte den Flüchtigen zunächst über die Straße Am Holzschlinge und schließlich über die Schwarzenmoorstraße in Richtung Mindener Straße. Als ihm der Marktleiter zu nahe kam, stieß der Beschuldigte diesen zu Boden und lief weiter. Dabei warf er sein Diebesgut weg. Trotz leichter Verletzungen durch den Sturz konnte der Marktleiter den Beschuldigten stellen und führte ihn zurück zum Markt. Nach Eintreffen der Beamten konnten die Personalien des Beschuldigten nicht endgültig geklärt werden, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahl.

