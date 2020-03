Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Zimmersrode: Erneuter Einbruch in eine Grundschule - Täter stehlen Tresor

Homberg (ots)

Neuental-Zimmersrode Einbruch in Grundschule Tatzeit: 14.03.2020, 17:00 Uhr bis 16.03.2020, 07:00 Uhr Einen Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Grundschule in der Schulstraße. Die Täter brachen eine Eingangstür der Schule auf und betraten diese. Sie begaben sich gezielt zum Sekretariat und brachen dort einen Tresor aus einem Schrank heraus. Zudem durchsuchten sie einen Rollcontainer und öffneten eine darin befindliche Geldkassette. Die Täter stahlen den kompletten Tresor, in welchem sich auch Bargeld befand. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell