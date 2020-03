Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Falkenberg: Offensichtlich verwirrter 18-Jähriger randaliert in Autohaus

Homberg (ots)

Wabern-Falkenberg Randalierer in Autohaus - hoher Sachschaden Tatzeit: 13.03.2020, 13:21 Uhr Ein offensichtlich verwirrter 18-Jähriger Waberner randalierte heute Mittag in einem Autohaus in der Melsunger Straße. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 80.000,- Euro Sachschaden. Der 18-Jährige betrat das Autohaus und forderte dort die Herausgabe eines Fahrzeugs. Nachdem ihm dies verweigert wurde, fing er an die Einrichtung zu beschädigen. Zudem beschädigte er mehrere ausgestellte Fahrzeuge. Anschließend gab es ein Wortgefecht und eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Inhaber des Autohauses. Mit Hilfe der Mitarbeiter konnte der 18-Jährige kurzzeitig festgehalten werden, ihm gelang jedoch die Flucht aus dem Autohaus. In der Nähe des Autohauses wurde er dann von den alarmierten Polizisten festgenommen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in ein Psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell