Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Mitarbeiterin einer Altenwohnanlage vertreibt unbekannten Einbrecher

Homberg (ots)

Bad Zwesten Einbruch in Altenwohnheim - Mitarbeiterin vertreibt Täter Tatzeit: 13.03.2020, 01:34 Uhr Heute Morgen brach ein unbekannter Täter in einen Büroraum der Altenwohnanlage in der Hardtstraße ein und verursachte hierbei 500,- Euro Sachschaden. Der Täter hatte ein Fenster zu einem Büroraum aufgebrochen und ist anschließend durch das geöffnete Fenster in das Büro eingestiegen. Aus einem dortigen Regal riss er eine Schiebetür heraus. Eine Mitarbeiterin der Wohnanlage wurde auf den Lärm aufmerksam und bemerkte den unbekannten Täter. Dieser flüchtete umgehend aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell