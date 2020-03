Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: 500,- Euro Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Redaktionsräume

Homberg (ots)

Fritzlar Versuchter Einbruch in Redaktionsräume Tatzeit: 11.03.2020, 03:30 Uhr Am frühern Morgen versuchten vermutlich zwei unbekannte Täter in die Räume einer Zeitungsredaktion am Marktplatz einzubrechen. Die beiden unbekannten Täter versuchten ein Fenster der Redaktion aufzubrechen. Während des Aufbruchsversuchs wurden die Täter von einem Zeugen gestört, woraufhin sie flüchteten. Von beiden männlichen Tätern ist bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren, Basecaps trugen und über dem Kopf eine Kapuze gezogen hatten. Der entstandene Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

