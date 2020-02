Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Grimmener Grundschule

Grimmen (ots)

Im Zeitraum der Winterferien brachten bisher unbekannte Tatverdächtige mehrere Graffiti an die Gebäude der Grundschule in der Nordhinterstraße in Grimmen an.

Betroffen waren die Fassaden und Fenster des Schulgebäudes, der Mehrzweckhalle, des Hortes und der Sporthalle. Hauptsächlich das sogenannte anarchistische Symbol (A im Kreis) wurde an die Wände geschmiert. Aber auch Schriftzüge wie NS88, ACAB, Nero und Sorry. Verwendet wurden die Farben blau, lila und rot.

Der Schaden beläuft sich auf über 2000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

