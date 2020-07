Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Hagenstraße, Montag, 27.07.2020, 22.30 Uhr bis Mittwoch, 29.07.2020, 08.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Im o.a. Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke einen geparkten Pkw Toyota. Die Geschädigte, die ihren Pkw auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt hatte, bemerkte die Beschädigung an der hinteren linken Stoßstange vor einer erneuten Inbetriebnahme des Fahrzeugs. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne die Beteiligung am Verkehrsunfall sowie die Personalien feststellen zu lassen. Am Pkw Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 entgegen.

