Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Sedelsberg - Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, den, 08.April 2020, gegen 16.00 Uhr befuhr ein 20jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins war und das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe/ Augustendorf- Garagenbrand mit Gebäudeschaden

Am Mittwoch, 08. April 2020, gegen 17.41 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Dorfstraße bei einem dortigen Mehrfamilienhaus mitgeteilt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein PKW, welcher sich in einer Garage befand, vollständig brannte. Die Garage und ein Teil des Wohnhauses brannten ebenfalls. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Markhausen, welche mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Wohnhaus konnte verhindert werden. Es sind keine Personen verletzt worden. Einsatzkräfte vom Rettungsdienst befanden sich vorsorglich vor Ort. Der PKW brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden am PKW wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Wohnhaus und an/in der Garage wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

