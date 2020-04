Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Körperverletzung, Person leicht verletzt

Am Mittwoch, 08. April 2020, gegen 20.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße beim dortigen Bahnhof zu einer Körperverletzung. Im Zuge einer Auseinandersetzung schlug ein bislang unbekannter Täter einem 19jährigen aus Essen (Oldenburg) ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der Täter hat sich daraufhin mit drei weiteren Personen in Richtung Bahngleise entfernt. Vermutlich ist der Täter in den Zug in Richtung Cloppenburg gestiegen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich vor Ort um den verletzten 19jährigen. Dieser wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Täter wurde als kräftig, ca. 170 bis 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einer mehrfarbigen Sweatshirt-Jacke und braunen Haaren beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Essen (Tel. 05434-3955) in Verbindung zu setzen.

Emstek/ Höltinghausen- Diebstahl von PKW-Außenspiegel

Zwischen Montag, 06. April 2020, 22.30 Uhr, und Dienstag, 07. April 2020, 13.00 Uhr, kam es in der Schulstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Hyundai i30 und einem Kia Ceed jeweils den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Beide PKW waren gegenüber einem Wohnhaus auf einem Grünstreifen geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Brand eines Sofas

Am Mittwoch, 08. April 2020, gegen 17.28 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Eichenstraße im Ortseil Hülsenmoor mitgeteilt. In einer Oberwohnung eines Wohnhauses geriet ein Sofa in Brand. Die Oberwohnung war bis auf wenige Gegenstände renovierungsbedingt ausgeräumt. Ein 18jähriger Bewohner aus Essen (Oldenburg) wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren vor Ort und kümmerten sich um den 18jährigen. Der Brand wurde die freiwillige Feuerwehr Essen, welche mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Durch den Brand wurde das Sofa vollständig zerstört. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf ca. 500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

Garrel/ Petersfeld- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 08. April 2020, gegen 15.10 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße (Bundesstraße 72) in Höhe der Einmündung Zum Peterswald zu einem Verkehrsunfall. Ein 57jähriger aus Werther befuhr mit einem PKW die Friesoyther Straße in Richtung Cloppenburg, überholte einen vorausfahrenden LKW und prallte nach dem Einscheren auf einen PKW einer 58jährigen aus Garrel. Diese beabsichtigte nach links abzubiegen, musste allerdings verkehrsbedingt auf der Fahrbahn warten. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 58jährige leicht verletzt. Beide PKW wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schadenshöhe wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.

