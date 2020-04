Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen vom 08. April 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im Zusammenhang mit den durchgeführten Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen konnte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Dienstag, 07. April 2020, sechs Einsätze in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta registrieren. Bei drei Einsätzen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In Vechta wurde festgestellt, dass ein Shisha-Shop geöffnet hatte. Trotz der verfügten Schließung von Verkaufsstellen des Einzelhandels wurden Waren an Kunden verkauft. Der weitere Betrieb wurde untersagt. Sowohl in Cloppenburg und als auch in Lohne mussten Polizeibeamte bei einem Fitnessstudio einschreiten. Beide Fitnessstudios hatten entgegen der Allgemeinverordnung geöffnet. Eine Schließung der Fitnessstudios wurde veranlasst. In allen drei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verantwortlichen eingeleitet.

Im Bereich Cloppenburg stellten Polizeibeamte drei unerlaubte Ansammlungen von Personen an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen fest. Die angetroffenen Personen im Alter von 15 bis 28 Jahren wurden auf die aktuelle Verordnung hingewiesen. Nach Feststellung der Personalien wurde den Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kamen die Personen nach.

