Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Dienstag, 07. April 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 08. April 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Tannenweg zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Bislang unbekannte Täter besprühten eine weiße Grundstücksmauer in den Farben Schwarz und Rot. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- E-Scooter ohne Versicherungsplakette

Am Dienstag, 07. April 2020, befuhr ein 36jähriger aus Goldenstedt mit einem E-Scooter den Gehweg der Straße An der Gräfte. Polizeibeamte stellten bei einer Verkehrskontrolle fest, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht und kein Versicherungsschutz für das Elektrofahrzeug bestand. Dem 36jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist gegen den Fahrer eingeleitet worden.

