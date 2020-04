Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person (Nachtragsmeldung)

Wie die Polizei bereits gestern berichtete, kam es am Dienstag, 07. April 2020, gegen 11.55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Hörsten/ Hörster Heide zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 23jähriger aus Melle mit einem Sattelzuggespann von der Straße Hörster Heide nach rechts auf die Straße Hörsten in Richtung Vörden aufzubiegen. Hierbei übersah er eine Fußgängerin. Diese wollte vermutlich die Straße Hörsten in Richtung eines Parkplatzes überqueren. Die Fußgängerin wurde von dem Sattelzuggespann erfasst und verstarb an der Unfallörtlichkeit. Der 23jährige erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut. Neben Rettungskräften und einem Notarzt befand sich die freiwillige Feuerwehr Vörden mit 11 Einsatzkräften vor Ort. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallörtlichkeit zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Identität der Fußgängerin dauerten gestern an. Wie nun feststeht, handelt es sich bei der Fußgängerin um ein 64jährige Frau aus Vörden.

Neuenkirchen-Vörden- Diebstahl an einem Traktor

Zwischen Donnerstag, 02. April 2002, und Freitag, 03. April 2020, 13.00 Uhr, kam es in der Straße Campemoor zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem Traktor des Herstellers John Deere ein Zugmaul. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Lohne- Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, 07. April 2020, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in der Straße Wildweg zu einem Pedelec-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein verschlossenes Pedelec des Herstellers Haibike, Modell Sduro Trekking. Das Pedelec befand sich in einem Gartenhaus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage- Einbruch in Sprinter

Zwischen Montag, 06. April 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 07. April 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Kastanienallee zu einem Einbruch in einem Sprinter. Ein unbekannter Täter brach das Türschloss des Sprinters auf und entwendete diverse elektronische Werkezeuge und Zubehör aus dem Sprinter. Es handelte sich bei Sprinter um einen Renault Master, welcher vor einem Wohnhaus abgestellt wurde. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta-Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Sonntag, 29. März 2020, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr, in der Driverstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Ein bislang unbekannter Täter besprühte mit schwarzer Farbe die Wände von zwei Häusern. Die Schadenshöhe wird bislang auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430)) entgegen.

Vechta- Reifen vom PKW zerstochen

Zwischen Donnerstag, 02. April 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 06. April 2020, 19.00 Uhr, kam es in der Landwehrstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerstach alle vier Reifen eines VW Lupo. Der PKW war auf einem Parkplatz einer Behindertenwerkstatt abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 240 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum- Osterfeuer unerlaubt entzündet

Am Dienstag, 07. April 2020, gegen 15.11 Uhr, entzündete im Bereich der Cloppenburger Straße ein 57jähriger aus Bakum den für ein Osterfeuer aufgeschichteten Holzhaufen auf einem Acker. Eine Genehmigung für das Verbrennen besaß der 57jährige nicht. Die freiwillige Feuerwehr Bakum, welche mit 19 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Gegen den 57jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 06. April 2020, 15.00 Uhr, und Dienstag, 07. April 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße in Höhe eines dortigen BMW-Autohauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken einen geparkten BMW X1. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

