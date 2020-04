Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Freitag, 03. April 2020, 16.00 Uhr, und Sonntag, 05. April 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Vlämische Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Kennzeichen von einem Moped, welches auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am Montag, 06. April 2020, gegen 21.30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Höltinghauser Straße/ Höltinghauser Ring zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte mit einem PKW von der Höltinghauser Straße in den Höltinghauser Ring abzubiegen. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden 55jähriger mit einem E-Bike. Es kam zu einer Kollision, bei dieser sich der 55jährige verletzte. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser soll einen dunklen Audi Kombi (älteres Modell) mitgeführt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. April 2020, zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr, kam es in der Erfurter Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Friedhofes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem PKW beim Ausparken einen geparkten VW Passt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Verkehrsteilnehmer soll einen schwarzen PKW mit den Kennzeichenfragment CLP-?? 444 gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell