Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Glandorf (ots)

In der Straße An der Kirche machten sich Unbekannte zwischen Montagnachmittag (17.15 Uhr) und Dienstagmorgen (06.45 Uhr) an einem weißen Opel Combo zu schaffen. Der oder die Täter zerstörten an dem Transporter eine Heckscheibe und stahlen Bohrmaschinen der Marke "Makita". Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 von der Polizei in Georgsmarienhütte erbeten.

