POL-MG: Eigentümer gesucht: Aus welchem BMW stammen diese Fahrzeugteile?

Mönchengladbach (ots)

Eine Zeugin informierte am Dienstag, 12.03.2019, gegen 11 Uhr die Polizei, nachdem sie in einem Gebüsch an der Venner Gasse augenscheinlich ausgebaute Fahrzeugteile gefunden hatte.

Die Polizisten stellten dann vor Ort fest, dass es sich bei den Fahrzeugteilen um augenscheinlich neuwertige BMW Bauteile handelte: Ein Lenkrad sowie zwei Frontscheinwerfer.

Es ist davon auszugehen, dass die Fahrzeugteile aus einer Straftat stammen und von den Tätern dann zur Abholung in einer Tüte im Gebüsch versteckt worden waren. Der Polizei Mönchengladbach ist allerdings bislang keine entsprechende Straftat bekannt. Nun suchen die Ermittler den ursprünglichen Eigentümer der ausgebauten oder anderweitig entwendeten Fahrzeugteile. Hinweise bitte an die 021661-290. (cw)

