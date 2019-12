Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Verkehrsunfall mit viel Blechschaden

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 15:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bramscher Straße (B68) und Flötteweg gerufen. Ein 39-jähriger Mann aus Alfhausen hielt auf der Richtungsfahrbahn Bramsche an und beabsichtigte, nach links in den Flötteweg einbiegen. Ein 24-jähriger Mann aus Bochum erkannte dies zu spät und versuchte nach links auszuweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Infolgedessen kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Golf und blieb mit seinem Fiat Ducato auf der Fahrzeugseite liegen. Der Fiat und der Golf eines 72-Jährigen aus Bissendorf wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Alle Personen blieben unverletzt. Die Feuerwehr Alfhausen musste eine größere Menge Betriebsstoffe (Öl) abbinden, zusätzlich war die untere Wasserbehörde eingesetzt. Durch den Unfall kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.

