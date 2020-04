POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bösel- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 07. April 2020, gegen 09.45 Uhr, suchte ein 45jähriger aus Bösel mit einem Transporter anlässlich eines Termins die Polizeistation in der Straße Am Kirchplatz auf. Dem Fahrer ist bereits zuvor das Recht, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen, aberkannt worden. Somit war der Fahrer nicht berechtigt, den Transporter zu führen. Es wurde gegen den 45jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

