Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall in Augustaanlage

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Augustaanlage zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem neben 25.000 EUR Sachschaden eine Person zumindest leicht verletzt wurde. Ein 45-Jahre alter Dacia-Fahrer missachtete gegen 16:45 Uhr im Kreuzungsbereich zur Mollstraße das Rotlicht der Ampel. Dabei prallte er frontal in die linke Fahrzeugseite einer 51-jährigen Audi-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Audi um 180 Grad - dabei öffneten alle Airbags im Fahrzeug. Die Fahrerin war äußerlich nicht verletzt, kam aber zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten daraufhin abgeschleppt werden. Zur Fahrbahnreinigung musste ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wasserturm gesperrt werden.

