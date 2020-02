Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sprayer gefasst

Kaiserslautern (ots)

Durch aufmerksame Anwohner, die in der Nacht zum Sonntag gerade an ihre Wohnung in der Innenstadt zurückkehrten, wurde eine Person festgestellt, die sich offenbar gerade in vermeintlich künstlerischer Weise an einem Stromkasten mit Sprühfarbe zu schaffen machte. Durch die Anwohner konnte die Polizei verständigt werden, die den 17-jährigen Jugendlichen auch in unmittelbarer Nähe antreffen konnten. Aufgrund Farbanhaftungen am Stromkasten und an dem Jugendlichen selbst konnte er zweifellos als Täter identifiziert werden. Der Jugendliche wurde auf die Dienststelle gebracht, wo er durch seine Erziehungsberechtigten abgeholt werden konnte. Er wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.|FZ

