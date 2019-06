Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Berg (Pfalz), 30.06.2019, 04:00 Uhr (ots)

Am 30.06.2019 um 04:00 Uhr kam es in Berg in der Kandeler Straße zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses.

Nachdem ein Bewohner Rauchentwicklungen im Dachbereich feststellte, verständigte er die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Brand im Dachstuhl bestätigt werden. Das Wohnhaus wurde rechtzeitig evakuiert, sodass niemand verletzt wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 13:00 Uhr an.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Brandursache ist noch nicht eindeutig geklärt, weshalb die weiteren Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst übernommen wurden und im Laufe der nächsten Woche durch das zuständige Fachkommissariat fortgeführt werden.

