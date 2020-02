Polizei Lippe

POL-LIP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(ho) Lage - Am Freitagmorgen ereignete sich in Lage-Waddenhausen auf der Schötmarschen Straße ein Verkehrsunfall, bei dem 1 Fahrer verletzt wurde. Gegen 06:45 Uhr fuhr dort ein 25-jähriger Mann aus Höxter mit seinem schwarzen Ford Fiesta in Fahrtrichtung Bad Salzuflen auf seinen Vordermann auf, der an der Ampel zur Waddenhauser Straße bei Rotlicht warten musste. Der wartende 21-jährige VW Golf-Fahrer aus Detmold wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Gesamtsachschaden 5500 Euro.

