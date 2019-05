Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen/ Berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am Dienstag (21. Mai) in Dülmen und Lüdinghausen Drogenfahrten von Jugendlichen gestoppt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Ein 15-jähriger Dülmener wurde um 22.15 Uhr auf der Münsterstraße in Dülmen angehalten, weil er mit seinem Mofa verkehrswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Die deutlich geweiteten Pupillen des jungen Mannes veranlassten die Beamten, einen Drogenvortest aus dem Streifenwagen zu holen. Das Testergebnis erhärtete den Verdacht. Da gab der junge Mann zu, am Abend Cannabis geraucht zu haben. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Vater holte ihn auf der Wache ab. Ein 16-jähriger Lüdinghauser wurde am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Heinrich-Hertz-Straße in Lüdinghausen angehalten. Er hatte sein Kleinkraftrad technisch umgerüstet, sodass es deutlich schneller war als erlaubt. Eine gültige Fahrerlaubnis hat er nicht, was eine gesonderte Anzeige nach sich zieht. Und der junge Mann machte einen benebelten Eindruck. Sein Urintest brachte ein positives Ergebnis auf Tetrahydrocannabinol. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle beim Straßenverkehrsamt wird über die Drogenfahrten informiert. Und das hat Folgen. Wenn die jungen Männer ihren Autoführerschein beantragen, dürfte ihnen zunächst eine MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) auferlegt werden. Mit der MPU wird überprüft, ob jemand charakterlich geeignet ist, als Auto- oder Motorradfahrer am Straßenverkehr teilzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell