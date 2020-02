Polizei Lippe

POL-LIP: Auffahrunfall mit 4 Verletzten

Lippe (ots)

(ho) Detmold - Am Freitagnachmittag prallten auf der Lageschen Str. zwischen Ellernkrug und Westerfeldstraße in Fahrtrichtung Detmold zwei PKW zusammen. Gegen 15:00 Uhr musste eine 39-jährige Opel-Fahrerin aus Hamm vor der Ampel an der Einmündung Westerfeldstraße wegen Rotlicht warten. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Oerlinghausen erkannte das zu spät und fuhr mit seinem Ford auf. Bei dem Zusammenstoß wurden die wartende Fahrerin und ihre 3 im Auto sitzende Kinder leicht verletzt. Gesamtsachschaden 8000 Euro

