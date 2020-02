Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Fenster aufgehebelt und Haus durchsucht

Lippe (ots)

(AT) Îm Zeitraum 17. bis 20.02.2020 wurde von Unbekannten in der Biemser Straße das Küchenfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Durch dieses gelangten sie in alle Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Vermutlich wurde das Haus durch ene Terassentür verlassen. Zum Diebesgut können momentan keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen teilen ihre Beobachtungen bitte der Polzei unter 05231 6090 mit.

